ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів у Харківській області, - Зеленський

"На даний час ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області", - сказав він.

Зеленський зазначив, що у частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території.

"Поступово беремо під контроль нові населені пункти - всюди повертаємо український прапор і захист для наших людей", - сказав президент.

Він додав, що підрозділи Нацполіції повертаються у звільнені населені пункти.

Зеленський просить мешканців повідомляти українським правоохоронцям будь-яку відому інформацію про злочини окупантів.