ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів у Харківській області, - Зеленський

Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"На даний час ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області", - сказав він.
Зеленський зазначив, що у частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території.
"Поступово беремо під контроль нові населені пункти - всюди повертаємо український прапор і захист для наших людей", - сказав президент.
Він додав, що підрозділи Нацполіції повертаються у звільнені населені пункти.
Зеленський просить мешканців повідомляти українським правоохоронцям будь-яку відому інформацію про злочини окупантів.
Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що українські військові ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за 3 дні ЗСУ просунулися на 50 км.
При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже 20 населених пунктів на Харківському напрямку, а президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Балаклії - наскільки це важливо для український сил - читайте за посиланням пояснення експерта.
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