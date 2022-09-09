RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів у Харківській області, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"На даний час ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області", - сказав він.

Зеленський зазначив, що у частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території.

"Поступово беремо під контроль нові населені пункти - всюди повертаємо український прапор і захист для наших людей", - сказав президент.

Він додав, що підрозділи Нацполіції повертаються у звільнені населені пункти.

Зеленський просить мешканців повідомляти українським правоохоронцям будь-яку відому інформацію про злочини окупантів.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що українські військові ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за 3 дні ЗСУ просунулися на 50 км.

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже 20 населених пунктів на Харківському напрямку, а президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Балаклії - наскільки це важливо для український сил - читайте за посиланням пояснення експерта.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийХарків