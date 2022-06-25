ЗСУ зупинили наступ ворога під Бахмутом і придушили штурм біля Харкова, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ситуація щодо діяльності Збройних сил Республіки Білорусь суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза застосування ракетного озброєння з території цієї країни.

На Сіверському напрямку для прикриття ділянки кордону в Брянській і Курській областях противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової і 20-ї загальновійськової армій, а також підрозділи повітряно-десантних військ. Ворог обстріляв з артилерії позиції сил оборони в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі Сумської області. Окупанти продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брянської області.

В Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій. Здійснив артилерійські обстріли по елементах інфраструктури в районах міста Харкова та В'ялівського водосховища.

Дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Удінаші воїни рішуче придушили. Противник відійшов. Завдав авіаударів з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське.

У Слов'янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Ворог обстріляв наші позиції біля Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібрівного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке-Мазанівка, бій триває. Завдав авіаударів неподалік дібровного.

У Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів і проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку активних дій не вів. Здійснював вогняне ураження наших підрозділів з мінометів та реактивної артилерії в районах Райгородка та Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, спірне та Вовчеярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.

З метою витіснення наших підрозділів ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіно, Сиротине та Воронове.

На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворога в напрямку Володимирівка-Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов. Підрозділами зі складу 5 загальновійськової армії окупанти ведуть наступ у напрямку Пилипчатино - Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти - Вершина ворог просунувся на один кілометр.

З метою сприяння діям угруповання на напрямку зосередження основних зусиль, окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках вести сковують дії і утримувати зайняті рубежі. У Запорізькому напрямку - ведуть оборону.

Ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка – вів бій у напрямку Василівка – Кам'янка. Наші захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив.

На Південнобузькому напрямку кафіри зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Ведуть розвідку, вдосконалюють інженерне обладнання і намагаються не допустити перегрупування наших військ.

Для відновлення раніше втраченого становища, силами в ротну тактичну групу, ворог вів наступ в напрямку Потьомкіно - Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов.

Вів повітряну розвідку БПЛА в районі населеного пункту Старосілля.

В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Українські захисники завдають шкоди російським окупантам в усіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Посилюється партизанський рух на тимчасово захоплених територіях.

Нагадаємо, вчора українські бійці відбили ворожий штурм на околиці Лисичанська. Окупанти тимчасово оволоділи Миколаївкою.

РБК-Україна писало про те, що з початку війни проти України, Росія втратила понад 34,5 тисячі військових.

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