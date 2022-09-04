ЗСУ обмеженими атаками під Запоріжжям перешкоджають розгортанню військ РФ, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Ключові висновки аналітиків інституту:

Представники України заявили, що тяглий український контрнаступ є методичною операцією з умисного погіршення стану російських сил і матеріально-технічного забезпечення на півдні, а не операцією, спрямованою на звільнення великих територій.

Можливо, Кремль посилює вимоги до самоцензури серед російських блогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні.

Українські військові повідомили, що ЗСУ продовжують позиційні бої вздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв і що українські війська зосереджуються на ударах по російських наземних лініях зв'язку, скупченню техніки і живої сили, а також логістичних вузлах уздовж південного напрямку.

Кадри в соцмережах свідчать про ефективні українські удари на заході і в центрі Херсонської області.

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута і на північ і південний захід від міста Донецьк.

Українські сили можуть здійснювати локалізовані атаки вздовж лінії зіткнення на заході Запорізькій області, щоб перешкодити розгортанню російських військ.

Влада РФ продовжує формувати бойову силу шляхом вербування через державні підприємства і в'язниці, щоб уникнути загальної мобілізації.

Російська окупаційна влада намагається охопити основні послуги на окупованих територіях України.

Нагадаємо, раніше в ISW прогнозували, що втома росіян від війни заважатиме вербуванню, а неправдивих заяв Кремля про ситуацію під Херсоном буде все більше.

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