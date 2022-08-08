ЗСУ знешкодили російські розвідгрупи на Бахмутському напрямку, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках у положенні і діях противника без істотних змін. Зазначається нарощування системи протиповітряної оборони.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу.

На Харківському напрямку ворог виробляв вогняне ураження зі ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золочів, Прудянка, Дементіївка, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Кутузівка, Старий Салтів, Чугуїв та Асіївка. Завдав авіаційних ударів неподалік Гусарівки та Верхнього Салтова. Активно вів повітряну розвідку БПЛА оперативно-тактичного рівня.

На Слов'янському напрямку противник обстрілював райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Сулигівки, Рідного, Дубровного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки та Долини. Завдав авіаударів біля Залимана.

На Краматорському напрямку зафіксовані ворожі обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краматорська, Сіверська, Серебрянки, Григорівки та Спірного. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Григорівки та Івано-Дар'ївки. З метою поліпшення тактичного становища противник вів наступальний бій в районі Верхньокам'янського. Вже традиційно зазнав втрат і відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Часів Яр, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Білогорівка та Бахмутське. Залучив авіацію неподалік Бахмута, Яковлівки та Зайцева. Ворог продовжує ведення розвідки, не шкодуючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені і знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут і Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцева, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксовані артилерійські обстріли поблизу Авдіївки, Пісків, Невельського, Красногорівки та Курахового. Окупанти завдали авіаударів біля Нью-Йорка, Красногорівки, Мар'їнки та Юр'ївки. Ворог вів наступальні дії в напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новомихайлівка, Костянтинівка, Шевченко, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Времівка, Новосілка, Білогір'я, Степове та Полтавка. Залучив авіацію для ударів поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Володимирівки та Новосілки. Вів наступальні дії в напрямках Мар'їнки та Шевченкове. Українські воїни зустріли окупантів влучним вогнем і відкинули назад.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника продовжують зосереджуватися на утриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ. Ворог активно веде розвідку БПЛА.

Здійснював обстріли зі ствольної, реактивної артилерії і танків уздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгиного, Новогригорівки та Андріївки.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання противника продовжує виконувати певні завдання. Зберігається загроза ракетних ударів по військових об'єктах та елементах інфраструктури на всій території України.

Нагадавши, раніше в Генштабі доповідали, що бійці Збройних сил України відбили низку штурмів росіян у Донецькій області.

Також ми писали, що російські окупанти 7 серпня обстріляли населені пункти Донецької області.

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