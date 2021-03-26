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У ЗСУ назвали ім'я одного з загиблих військових біля Шумів

Автор: Дмитро Левицький

В результаті сьогоднішнього ворожого обстрілу поблизу Шумів на Донбасі загинув підполковник з Кам'янця-Подільського. Він служив у військовій частині А2641.

Про це повідомила військова частина на сторінці у Facebook.

За даними військової частини, в результаті ворожого обстрілу сьогодні загинув підполковник Коваль Сергій Васильович. Він був кадровим офіцером та випускником Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту.

"Пройшов складний шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Мав досвід участі у миротворчих операціях", - розповіли у військовій частині.

Зазначається, що загиблий військовий брав участь в АТО та ООС з самого початку війни на Донбасі. Його неодноразово нагороджували відомчими відзнаками та нагородами.

Фото: загиблий на Донбасі підполковник Сергій Коваль (facebook.com/deminingcenter2641)

Нагадаємо, в результаті обстрілу позицій ООС біля Шумів сьогодні загинули четверо військовослужбовців, ще двоє отримали поранення. Окупанти відкрили вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та іншого озброєння.

Після цього українська делегація в ТКГ ініціювала засідання підгрупи з питань безпеки. Однак російська сторона поки що не дала своєї згоди на проведення засідання.

Водночас президент Володимир Зеленський розпочав консультації щодо загострення на Донбасі з лідерами країн "нормандської четвірки". Мова йде про Францію та Німеччину.

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