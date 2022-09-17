RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ завдали ударів по базам окупантів в чотирьох областях: які втрати у ворога

Фото: ЗСУ завдали ударів по базам окупантів в чотирьох областях (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові завдали численних ударів по росіянах в окупації та розповіли про втрати ворога у живій силі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"В районі населених пунктів Кам’янка, Гуляйполе, Пологи та Кінські Роздори - до 80 поранених Знищено до 5 одиниць військової техніки", - розповіли військові.

Також відомо про знищення 15 "кадирівців", які прибули до Василівки для проведення так званої "фільтрації".

"В окупованому Перевальську Луганської області після влучання 6 ракет відзначено великі втрати в підрозділах окупантів. Тіла кількома вантажними "Уралами" відвозили в морг лікарні Алчевська", - заявили в ГУР.

Також був завданий удар по складу продовольства окупантів в окупованому Докучаєвську, який був створений на території ремонтно-механічного центру. В окупованому селі Садок (Херсонська область) вдалося знищити 4 РСЗВ "Град" окупантів.

"На складі №2 ТОВ "Алкоресурс" на території Херсонського бавовняного комбінату, де розміщувався особовий склад та техніка окупантів, зафіксовано 4 потужних вибухи", - заявили військові.

За їх інформацією, відомо про загибель близько 180 росіян, яких трьома рефрижераторами вивозили за межі міста. Ще декілька десятків доставлено до медичних закладів Херсону в критичному стані.

Нагадаємо, що раніше про знищення 180 росіян ударом по будівлі в окупованому Херсоні повідомляв Генштаб.

Також, У Херсоні знищено військкомат, де розміщувалися російські солдати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськДонецька областьЗапорожская областьХерсонская областьВійна в Україні