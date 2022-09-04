В окупованому Херсоні прогриміли вибухи поблизу Антонівського мосту

У неділю вранці, 4 вересня, в тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи. Вони звучали поблизу Антонівського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Моста" .

Окупанти повідомили, що в місті прогриміло більше десяти вибухів, додавши, що нібито працює російська система ППО.

За попередньою інформацією, удар міг бути нанесений по Лівому березі по з'їзду Антонівського мосту.

Крім того, в мережі з'явилося відео, на якому видніється дим в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, раніше радник глави ОП Олексій Арестович заявляв, що в Херсонській області Збройним силам України всього за пару годин 29 серпня вдалося прорвати фронт на декількох ділянках. Наші воїни активно розвивають наступ.

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