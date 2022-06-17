ЗСУ завдали удару по російському буксиру з ЗРК" ТОР " на борту

Українські військові завдали удару по буксиру Чорноморського флоту РФ "Василь Бех", на борту якого знаходився зенітно-ракетний комплекс"ТОР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Військово-Морських сил ЗСУ в Telegram.
У відомстві повідомили, що удар був нанесений під час транспортування буксиром на острів зміїних боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту.
"Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадила Військово-морським силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Чорноморський флот РФ звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами"Калібр" у Чорному морі.
Крім того, на бойовому чергуванні стоять чотири з шести підводних човнів Чорноморського флоту РФ. Вони також застосовуються для нанесення ракетних ударів по території України.