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ЗСУ завдали удару по російському буксиру з ЗРК" ТОР " на борту

Фото: ЗСУ завдали удару по російському буксиру з ЗРК "ТОР" на борту (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові завдали удару по буксиру Чорноморського флоту РФ "Василь Бех", на борту якого знаходився зенітно-ракетний комплекс"ТОР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Військово-Морських сил ЗСУ в Telegram.

У відомстві повідомили, що удар був нанесений під час транспортування буксиром на острів зміїних боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту.

"Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадила Військово-морським силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Чорноморський флот РФ звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами"Калібр" у Чорному морі.

Крім того, на бойовому чергуванні стоять чотири з шести підводних човнів Чорноморського флоту РФ. Вони також застосовуються для нанесення ракетних ударів по території України.

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