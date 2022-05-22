ru ua
Нд, 22 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дві третини боєздатних підводних човнів Чорноморського флоту РФ перебувають на чергуванні

Новость на русском →
Крим, Неділя 22 травня 2022 02:30
Дві третини боєздатних підводних човнів Чорноморського флоту РФ перебувають на чергуванні Фото: дві третини боєздатних підводних човнів Чорноморського флоту РФ перебувають на чергуванні (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Біля причалів у Південній бухті окупованого Севастополя стоять два підводні човни проєкту "Варшав'янка". Вони становлять третину наявних підводних човнів Чорноморського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Всього у складі Чорноморського флоту Росії - шість підводних човнів проєкту "Варшав'янка": Б-261 "Новоросійськ", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старий Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" і Б-271 "Колпіно".

Таким чином, в морі зараз знаходяться чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини.

Біля причалу також стоїть український підводний човен "Запоріжжя". У березні 2014 року під час анексії Криму російські війська взяли підводний човен штурмом.

Підводні човни проєкту 636 "Варшав'янка" (за кодифікацією НАТО - Improved Kilo) - тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. Дальність ходу в підводному положенні: 400 миль на трьох вузлах, в режимі РДП на швидкості 7 вузлів - 7500 миль. Автономність становить 45 днів. Екіпаж - 52 людини, в тому числі 12 офіцерів.

Раніше повідомлялося, що російські війська застосовують щонайменше чотири підводні човни у Чорному морі для ураження ракетами типу "Калібр" територією України, а після загибелі крейсера "Москва" стали використовувати субмарини частіше,

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черноморский флот
NEWS
Москва пообіцяла вивчити можливість обміну військових з "Азовсталі" на Медведчука
Москва пообіцяла вивчити можливість обміну військових з "Азовсталі" на Медведчука
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків