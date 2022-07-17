Люди спалюють урожай, щоб не віддавати окупантам, - мер Мелітополя

"Відбувається викрадення всієї сільгосппродукції - черешні, зелені, в тому числі і зерна. Ми знаємо випадки, коли люди просто підпалюють поля, щоб не віддавати його рашистам, бо вони дають в два рази менше, ніж становить собівартість вирощеного зерна". - розповів Федоров.

За його словами, також залізницею вже вивезено більше 100 вагонів. Окупанти вкрали врожай на сотні мільйонів гривень.

"Ми сподівалися, що після арешту у Туреччині російського танкера з українським зерном це зупинить вивіз зерна, але цього не сталося. І зараз вони продовжують з берднського порту вивантажувати наше зерно, яке ми вирощували. Вони вивозять не тільки морем, але й залізницею. Єдине, що радує, вони крадуть і не збираються залишатися на нашій території", - сказав мер Мелітополя.