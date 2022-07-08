ЗСУ на півдні завдали ряд ударів парами вертольотів по опорному пункту і складах противника

Українські авіатори на південному напрямку тричі завдали ударів парами вертольотів по опорному пункту, а також скупченню противника і ворожій техніці в районі Давидова Броду і Правдино Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

За день ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами на південному напрямку знищено 12 солдатів противника, танк, гаубицю "Мста-Б", склад боєприпасів, а також безпілотник "Орлан-10", знищений при спробі вести розвідку в районі Високопілля.

У Херсонській Області війська РФ ударним вертольотом Ка-52 намагалися атакувати українські позиції, але були змушені відступити, ухиляючись від вогню у відповідь.

В ході повітряного протистояння над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети "повітря-повітря" по парі штурмовиків ЗСУ, але безрезультатно.

Нагадавши, вчора в окупованому Скадовську прогримів вибух, одна людина загинула. Крім того, раніше у Херсоні були знищені склади російських військових.

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