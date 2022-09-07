ЗСУ нанесли чергові удари по росіян на Донбасі та в Херсонській області (відео)

За добу на Донецькому та Херсонському напрямках морські піхотинці та артилеристи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ .

За даними військових, в результаті ударів знищено 7 загарбників та самохідну гаубицю "Мста-С".

Як повідомлялося, ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 і знищили понад 80 окупантів на південному напрямку.

Нагадаємо, що в ОП анонсували гарні новини щодо просування ЗСУ на Харківському напрямку.

Крім того, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 460 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 50 610 солдатів.

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