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ЗСУ завдали масованого удару по острову Зміїний: з'явилися подробиці

Фото: Острів Зміїний (mapio.net)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні Сили України завдали масованого удару по острову Зміїний. Операція з ураження ворожих підрозділів на острові триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-центру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Що стосується острова, удар був нанесений і масований удар із застосуванням різнорідних сил, всі їх ми не розкриваємо, тому що нас слухає і читає ворог. Цей удар завдав певної шкоди (противнику - ред.), ми бачимо і розуміємо, що і скупчення особового складу і скупчення техніки були вражені", - зазначила Гуменюк.

За її словами, в результаті удару істотно пошкоджений, а можливо, знищений ворожий ЗРК "Панцир", пошкоджена радіолокаційна станція. Також у ворога є інші втрати, але ця інформація уточнюється.

"Операція (з поразки ворога на острові - ред.) триває, я думаю, дуже скоро ми повідомимо інформацію", - підкреслила спікер ОК "Південь".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на острові Зміїний зафіксовано попадання в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та кілька одиниць автомобільної техніки.

Також фахівці з групи OSINT-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому видно три вигорілих ділянки.

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