ЗСУ завдали масованого удару по острову Зміїний: з'явилися подробиці

"Що стосується острова, удар був нанесений і масований удар із застосуванням різнорідних сил, всі їх ми не розкриваємо, тому що нас слухає і читає ворог. Цей удар завдав певної шкоди (противнику - ред.), ми бачимо і розуміємо, що і скупчення особового складу і скупчення техніки були вражені", - зазначила Гуменюк.

За її словами, в результаті удару істотно пошкоджений, а можливо, знищений ворожий ЗРК "Панцир", пошкоджена радіолокаційна станція. Також у ворога є інші втрати, але ця інформація уточнюється.

"Операція (з поразки ворога на острові - ред.) триває, я думаю, дуже скоро ми повідомимо інформацію", - підкреслила спікер ОК "Південь".