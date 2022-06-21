З'явився супутниковий знімок Зміїного після удару ЗСУ
Фото: з'явився супутниковий знімок Зміїного після удару ЗСУ (mapio net)
Спеціалісти з групи OSINT-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому видно три вигорілі ділянки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs.
Супутниковий знімок був зроблений сьогодні, 21 червня, о 8:51. На ньому видно три вигорілі ділянки.
Нагадаємо, 20 червня українські військові завдали масованого удару по гарнізону окупантів на острові Зміїний.
В Одеській ОВА заявили, що РФ не зможе поповнювати запаси на острові Зміїний.
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