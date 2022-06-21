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З'явився супутниковий знімок Зміїного після удару ЗСУ

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Україна, Вівторок 21 червня 2022 21:37
З'явився супутниковий знімок Зміїного після удару ЗСУ Фото: з'явився супутниковий знімок Зміїного після удару ЗСУ (mapio net)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спеціалісти з групи OSINT-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому видно три вигорілі ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs.

З'явився супутниковий знімок Зміїного після удару ЗСУСупутниковий знімок був зроблений сьогодні, 21 червня, о 8:51. На ньому видно три вигорілі ділянки.

Нагадаємо, 20 червня українські військові завдали масованого удару по гарнізону окупантів на острові Зміїний.

В Одеській ОВА заявили, що РФ не зможе поповнювати запаси на острові Зміїний.

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остров Змеиный
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