ЗСУ "накрили" окупантів в Сєвєродонецьку під час наради. У ворога серйозні втрати

Українські бійці знищили окупантів, які проводили "нараду" в Палаці культури хіміків, що в Сєвєродонецьку. Ворог зазнав значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Нещодавно русня спробувала провести нараду в Будинку хіміків, але щось там "нахімічилы" й почали гинути. Зараз іще детальної інформації в нас немає, але знаємо, що навіть у вікна залітали гранати, снаряди… Потім, можливо, буде більш детальна інформація, дізнаємось, хто саме в них там загинув від тої "хімії" в Будинку хіміків", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, станом на сьогодні втрати російської армії у війні проти України вже перевищили понад 32 тисячі.

Додамо, також стало відомо, що на південному напрямку українські військові ліквідували групу російських десантників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.