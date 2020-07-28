ЗСУ можуть відкривати вогонь у відповідь і навіть вийти з домовленостей, - Резніков

Згідно з новими домовленостями Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про повне припинення вогню Збройні сили України не позбавлені права вести вогонь, якщо мова йде про самозахист. Норми міжнародного права, а саме стаття 51 Статуту ООН і стаття 40 Гаазької конвенції 1907 року, поширюється на домовленості ТКГ.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час онлайн дискусії Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

При цьому він визнав, що вже багато разів перемир'я на Донбасі не дотримувалося.

"Багато критики сьогодні стверджують, що було вже не одне оголошено перемир'я протягом шести років, і вони не виконувалися і не дотримувалися. Так, дійсно, це правда. І ми дивимося дуже уважно на те, як буде відбуватися дотримання домовленостей, які були досягнуті в ТКГ минулого тижня, і ми розуміємо, що це ще одна спроба, ще один шанс дати мінськими угодами спрацювати", - зазначив Резніков.

Зазначимо, що відповідно до статті 51 Статуту ООН будь-яка країна має право на самозахист і самооборону. Стаття 40 Гаазької конвенції передбачає, що в разі порушення перемир'я однією зі сторін інша сторона має право на вихід із перемир'я до відновлення бойових дій.

Нагадаємо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

Крім того, на позачерговому засіданні групи з питань безпеки ТКГ обговорять обстріл на Донбасі після оголошення перемир'я.