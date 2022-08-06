ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ могли б врятувати Маріуполь, якби отримали HIMARS раніше, - посол Польщі

Новость на русском →
Субота 06 серпня 2022 13:28
ЗСУ могли б врятувати Маріуполь, якби отримали HIMARS раніше, - посол Польщі Фото: РСЗВ HIMARS (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

ЗСУ не допустили трагедію в Маріуполі, якби отримали ракетні системи HIMARS раніше, ніж це сталося.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького в інтерв'ю для Polska Times.

Ціхоцький заявив про те, що не сумнівається у перемозі України, якщо не станеться "якогось незрозумілого повороту", який змусить Захід відмовитись від підтримки Києва.

Однак він зауважив, що перемога України, це питання часу, масштабів руйнувань та жертв.

"Ми чудово розуміємо, що якби HIMARS дійшов до України раніше, маріупольської трагедії могло і не трапитися. Українці просто стояли за 100 кілометрів від цього міста, їх розділяла рівнинна місцевість, вони не могли зрушити лінію фронту і були змушені бездіяльно спостерігати за трагедією своїх товаришів", - додав посол.

Посол зауважив, що світ повинен вирішити, чи він спостерігатиме за тим, як Україна "спливає кров'ю", що призведе до довгострокової нестабільності, аби ж він "зімкне ряди" й докладе більше зусиль, аби прискорити перемогу Києва.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія намалювала "концепцію відновлення" зруйнованого окупантами Маріуполя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Польша
NEWS
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз