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Українські десантники знищили підрозділ окупантів та декілька одиниць техніки

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Україна, Неділя 03 квітня 2022 16:38
Українські десантники знищили підрозділ окупантів та декілька одиниць техніки Фото: десатники знищили підрозділ окупантів (facebook.com/dshv.mil.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські десантники знищили черговий підрозділ російських окупантів. Також ЗСУ ліквідували декілька одиниць ворожої броньованої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно продовжують знищувати російські окупаційні війська на всіх напрямках. Зокрема, в одному з районів виконання бойових завдань, воїни 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ російських окупантів та декілька одиниць бойової техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що Росія продовжує наступальні дії в напрямку Ізюма.

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