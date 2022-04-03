Українські десантники знищили підрозділ окупантів та декілька одиниць техніки
Українські десантники знищили черговий підрозділ російських окупантів. Також ЗСУ ліквідували декілька одиниць ворожої броньованої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно продовжують знищувати російські окупаційні війська на всіх напрямках. Зокрема, в одному з районів виконання бойових завдань, воїни 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ російських окупантів та декілька одиниць бойової техніки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що Росія продовжує наступальні дії в напрямку Ізюма.
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