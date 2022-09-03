Кількість поранених дітей через російську агресію зросла: нові дані

З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1117 дітей. З них 380 загинули, ще 737 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Стало відомо, що 31 серпня внаслідок обстрілу окупантами міста Балаклія Харківської області отримав травми 13-річний хлопчик.

З початку повномасштабної війни найбільше дітей постраждали в:

Донецької області - 388;

Харківській - 204;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Миколаївській - 67;

Луганській - 61;

Херсонській - 55;

Запорізькій - 46.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - зазначили у відомстві.

Також в ОГП розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.