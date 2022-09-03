Кількість поранених дітей через російську агресію зросла: нові дані
З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1117 дітей. З них 380 загинули, ще 737 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Стало відомо, що 31 серпня внаслідок обстрілу окупантами міста Балаклія Харківської області отримав травми 13-річний хлопчик.
З початку повномасштабної війни найбільше дітей постраждали в:
- Донецької області - 388;
- Харківській - 204;
- Київській - 116;
- Чернігівській - 68;
- Миколаївській - 67;
- Луганській - 61;
- Херсонській - 55;
- Запорізькій - 46.
"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - зазначили у відомстві.
Також в ОГП розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.
Як повідомлялося, за минулу добу російські війська обстріляли шість населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.
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