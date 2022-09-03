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Кількість поранених дітей через російську агресію зросла: нові дані

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Київ, Субота 03 вересня 2022 09:02
Кількість поранених дітей через російську агресію зросла: нові дані Фото: кількість поранених дітей через російську агресію зросла (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1117 дітей. З них 380 загинули, ще 737 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Стало відомо, що 31 серпня внаслідок обстрілу окупантами міста Балаклія Харківської області отримав травми 13-річний хлопчик.

З початку повномасштабної війни найбільше дітей постраждали в:

  • Донецької області - 388;
  • Харківській - 204;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Миколаївській - 67;
  • Луганській - 61;
  • Херсонській - 55;
  • Запорізькій - 46.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - зазначили у відомстві.

Також в ОГП розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.

Як повідомлялося, за минулу добу російські війська обстріляли шість населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.

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