ЗСУ контратакують на трьох напрямках у Херсонській області: звільнили Таврійське

Українські військові ведуть контрнаступ у Херсонській області у напрямках трьох селищ. Також ЗСУ звільнили від окупантів Таврійське.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Херсонської міської ради.
"Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської обл. Під контролем України повністю перебуває селище Таврійське", - пише міськрада.
Фото: ЗСУ контратакують на трьох напрямках у Херсонській області (Google карта)
Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, коли Україна повною мірою перейде в контрнаступ.
Додамо, у Міністерстві оборони пояснили, чому деталі контрнаступальних операцій не розголошуються.
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