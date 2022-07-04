ЗСУ у кілометрі від Херсону? Що кажуть у силах оборони півдня України

Інформація про те, що наші бійці перебувають в кілометрі від передмість Херсона - не відповідає дійсності. Подібні заяви лише шкодять військовій операції та дезорієнтують цивільних.

Про це заявила начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

За словами Гуменюк, інформацію про просування наших бійців можуть коментувати виключно військові, оскільки подібні заяви не лише дезорієнтують людей, але й загалом шкодять військовій операції.

"По-перше, вона не відповідає дійсності (інформація про те, що наші військові вже за кілометр від передмість Херсона, - ред.), по-друге, вона дезорієнтує наших людей, місцеве населення, вона шкодить не тільки військовій операції, а й іміджу тих, хто це заявляє", - відзначила Гуменюк.