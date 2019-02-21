ЗСУ випробували модернізовані ракетні комплекси "Куб" і "Тор"

ЗРК "Куб" і "Тор" надійдуть на озброєння в Збройні сили

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил о завершении испытаний модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение, опубликованное в Facebook.

По его словам, ЗРК "Куб" и "Тор" поступят на вооружение в Вооруженные силы.

"Завершаются испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор", которые возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск. Это позволит повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ, так и системы ПВО государства в целом", - написал Муженко.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса "Колибри". Кроме того, в 2019 году планируется завершить разработку и начать государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту "Нептун".

В декабре военнослужащие Национальной гвардии Украины на полигоне под Киевом провели испытания нового многофункционального армейского автомобиля типа "багги".