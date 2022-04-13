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Росія стягує війська на кордоні для наступу на схід України, - супутникові знімки

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Україна, Середа 13 квітня 2022 08:42
Росія стягує війська на кордоні для наступу на схід України, - супутникові знімки Фото: російські війська стягуються для наступу на схід України (twitter.com/Maxar)
Автор: Олександр Білоус

Супутникові знімки, зібрані і проаналізовані американською компанією Maxar Technologies, показують, що Росія стягує війська в Бєлгородській області. Сили вторгнення спрямовуються для наступу на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Twitter.

"Супутникові знімки показують, що російські війська продовжують просуватися на схід України. Військові передислокації спостерігалися вздовж траси 14к - 34 і коридору, що веде від Солотів і Валуйків на заході Росії, до кордону з Україною", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що знімки зроблені 11 Квітня.

Нагадаємо, на супутникових знімках, зібраних і проаналізованих компанією Maxar Technologies, було видно, як 8 квітня військова колона довжиною 12 км рухається на південь через місто Великий Бурлук на сході України.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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