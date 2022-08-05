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Синєгубов про взяття Дмитрівки та Дібровного: ЗСУ зайняли вигідні позиції для просування

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 18:22
Синєгубов про взяття Дмитрівки та Дібровного: ЗСУ зайняли вигідні позиції для просування Фото: У Харківській області військові знищили ворожу техніку і піхоту (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Харківській області українські військові змогли знищити велику кількість окупантів та техніки. Також військовим вдалося зайняти вигідні позиції, які дозволять рухатись далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Синєгубов повідомив, що українським військовим вдалося знищити велику кількість піхоти та ворожої техніки. Внаслідок бою захисники заволоділи трофейними БМП-2, БМП-3 та танком.

"Наші Збройні сили просуваються на Ізюмському напрямку. Окупантів вже відкинули із Дмитрівки та Дібровного. Наші військові зайняли та укріпили вигідні позиції, які дозволяють просуватися ще далі вперед", - заявив очільник області.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ звільнили село Дібрівне у Харківській області.

Вчора військовим вдалося звільнити Дмитрівку в Ізюмському районі Харківської області.

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