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ЗСУ у Харківській області знищили безпілотник окупантів

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Харківська область, П'ятниця 08 липня 2022 14:22
ЗСУ у Харківській області знищили безпілотник окупантів Фото: ЗСУ в Харківській області знищили безпілотник окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Над Харківською областю Збройні сили України збили безпілотник російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

"8 липня, близько 10 години в Харківській області, одним з підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збито ворожий БПЛА ймовірно типу "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 липня приблизно о 17:30 жителі Харкова почули звуки вибухів. Пізніше повідомили про "прильоти". В результаті п'ять постраждалих і троє загиблих.

Раніше бійці ДПСУ показали зачистку Харківської області від російських окупантів.

Додамо, за даними Генштабу на Харківському напрямку українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки.

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