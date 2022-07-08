ЗСУ у Харківській області знищили безпілотник окупантів
Над Харківською областю Збройні сили України збили безпілотник російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.
"8 липня, близько 10 години в Харківській області, одним з підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збито ворожий БПЛА ймовірно типу "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 7 липня приблизно о 17:30 жителі Харкова почули звуки вибухів. Пізніше повідомили про "прильоти". В результаті п'ять постраждалих і троє загиблих.
Раніше бійці ДПСУ показали зачистку Харківської області від російських окупантів.
Додамо, за даними Генштабу на Харківському напрямку українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки.
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