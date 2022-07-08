Війська РФ наступають в районі Спірного і Верхньокам'янського, бої тривають, - Генштаб

Окупанти ведуть наступальні дії в напрямку Веселої Долини, а також в районі населеного пункту спірне Донецької області, бойові дії тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському істотних змін у складі та діяльності підрозділів Збройних сил Білорусі в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не відзначено.

На Сіверському напрямку війська РФ обстріляли з реактивної артилерії та мінометів район населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Харківському напрямку окупанти продовжують ведення оборонних дій. Ворог здійснював обстріли з артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків в районах населених пунктів Харків, Микільське, Уди, Дементіївка, верхній і Старий Салтів, Петрівка, Руські Тишки і Байрак. Українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки.

На Слов'янському напрямку підрозділи російської армії чинили вогняний вплив з артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепіль, Мазанівка, Долина, Красне, Богородичне та Адамівка. В районі Богородичне українські військові завдали ворогу втрат під час його чергової спроби наступу і відкинули назад.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам'янського та Роздолівки. Ворог вів наступ у напрямку Верхньокам'янського, має частковий успіх.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, спірне, Івано-Дар'ївка, Берестове, Покровське, Вершина, Володимирівка, Зайцеве, Кодема, Клинове та Нью-Йорк. Також завдав авіаційних ударів поблизу Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають перестрілки вздовж лінії зіткнення з мінометами, танками, ствольною і реактивною артилерією. Ворог завдав авіаударів неподалік Василівки, Авдіївки, Новоселівки, Веселого та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на недопущенні наступу сил оборони України, також чинить систематичний вогневий вплив зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення для сковування дій наших військ.