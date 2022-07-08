В ДПСУ показали зачистку Харківської області від російських окупантів (відео)

Українські бійці продовжують витісняти російських військових з територій Харківської області. Окупантів ліквідують, а також беруть в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Українські військові відтісняють підрозділи армії РФ далі від Харкова. Частину окупантів ліквідували, частину - взяли в полон", - йдеться в повідомленні.

"Детальніше про "зачистку" території, полонених та реакцію місцевих мешканців на звільнення з-під окупації від безпосередніх учасників операції, бійців зведеного прикордонного загону, в матеріалі", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, за даними Генштабу на Харківському напрямку українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки.

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