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ЗСУ на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів

Фото: ЗСУ на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"У ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів", - повідомив він.

Громов додав, що на Слов'янському напрямку ЗСУ звільнили село Озерне.

Нагадаємо, раніше в офісі президента анонсували Хороші новини щодо просування ЗСУ на харківському напрямку.

Все, що відомо про ситуацію в Харківській області, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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