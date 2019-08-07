ЗСУ готові до реагування на загострення на Донбасі, - Хомчак

Резерви Збройних сил України знаходяться у визначених місцях в боєготовному стані і готові до відповідного реагування на загострення на Донбасі. Про це заявив начальник Генерального штабу Руслан Хомчак на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з початку перемир'я загинули 6 військовослужбовців. Крім того, він додав, що ВСУ дотримуються перемир'я, а кількість обстрілів, статистика знизилися.

"Резерви ЗСУ знаходяться у визначених місцях в боєготовному стані і ЗСУ, пане президент, готові у випадку непрогнозованої ситуації до відповідного реагування", - повідомив він.

Нагадаємо, вчора в результаті обстрілів бойовиків загинули четверо українських військових. Після цього Зеленський подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну та попросив його вплинути на бойовиків.

Крім того, український президент закликав президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента РФ Володимира Путіна як можна швидше зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі. Він уже анонсував переговори з Макроном і Меркель.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський сьогодні проводив термінову нараду з силовиками через загибель бійців на Донбасі.