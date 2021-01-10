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ЗСУ готували секретну операцію з повернення Криму, - Кривонос

Автор: Даша Харченко

У Генштабі ЗСУ готували операцію з повернення окупованого Криму. На півострів планували перекинути найбільш боєздатні підрозділи Десантно-штурмових військ.

Про це розповів колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос у фільмі журналістів Крим.Реалії.

В генштабі був розроблений триетапний план. У той час в Криму на планових навчаннях вже перебувала рота 25 повітряно-десантної бригади ЗСУ.

"ЗСУ розглядали варіант захоплення наших територій. І багато військових частин були орієнтовані діяти згідно з цим планом, щоб відбити можливі спроби захоплення територій. Серед них і частини ВДВ: 25 повітряно-десантна бригада і 79 аеромобільна бригада", - розповів Кривонос.

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За його словами, вони повинні були увійти до Криму, зайняти позиції та посилити ті угруповання в Криму, які були в той час у Збройних сил України.

Операції завадило те, що 36 бригада Перевальному була здана росіянам її командиром Сергієм Стороженком.

Сергій Кривонос заявляв, що Україна не потягне вести війну на два фронти - на Донбасі і в Криму. Тому щодо Криму Україна буде дотримуватися політики міжнародних санкцій.

РБК-Україна, що Україна планує створити Кримську платформу, яка буде структурувати зусилля по деокупації півострова. Кримська платформа передбачає проведення щорічних міжнародних самітів.

Прогноз погоди
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Новини України КримСергій Кривонос