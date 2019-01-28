ЗСУ цього року отримають 20 зразків нового озброєння, - Полторак

Міноборони веде роботу щодо переходу на новий рівень розвитку ЗСУ

В Государственном оборонном заказе на 2019 год предусмотрена поставка на вооружение Вооруженных сил Украины, как минимум до 20 образцов, которых ранее не было в ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время визита на предприятия "Укроборонпрома" в Харьковской области, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минобороны.

Полторак отметил, что в оборонном ведомстве ведется работа по переходу на новый уровень развития ВСУ, а именно перестать ремонтировать старое вооружение и военную технику и перейти на производство новой.

"Государственный оборонный заказ этого года, для меня лично является очень оптимистичным, потому что в нем предусмотрена поставка на вооружение Вооруженных Сил, как минимум до 20 образцов, которых ранее не было в Вооруженных Силах Украины. Это очень хороший сигнал для всех нас, что мы движемся вперед и не останавливаемся", - подчеркнул министр.

РБК-Украина писало, что США обязались выделить дополнительные 10 млн долларов для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала Украины.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что во время официального визита в Израиль был подписан Меморандум о сотрудничестве между ГК "Укроборонпром" и израильской компанией по разработке и модернизации вооружения Elbit Systems Ltd