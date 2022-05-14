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ЗСУ на Донбасі відбили 12 атак росіян та ліквідували 80 військових

Українські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили сьогодні 12 атак ворога. Також ще на 6 локаціях тривають бої з окупантом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угрупування об'єднаних сил.

Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

За добу ЗСУ знищили:

  • 8 танків;
  • 5 артилерійських систем;
  • 9 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 5 ворожих автомобілів;

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".

Зазначимо, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 9 атак, тривають бої.

Українські захисники знищили:

  • особового складу - до 80;
  • танків - 3;
  • БТР - 2;
  • артилерія - 1;
  • міномети - 4;
  • АТТ - 3;
  • БПЛА - 3.

Нагадаємо, що вчора, 13 травня, на Сході українські військові відбили 9 атак та ліквідували 130 окупантів.

Також ми писали, що на Донбасі ЗСУ відбили 10 атак росіян.

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