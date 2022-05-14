ЗСУ на Донбасі відбили 12 атак росіян та ліквідували 80 військових

На Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили сьогодні 12 атак ворога. Також ще на 6 локаціях тривають бої з окупантом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угрупування об'єднаних сил.
Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
За добу ЗСУ знищили:
Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".
Зазначимо, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 9 атак, тривають бої.
Українські захисники знищили:
Нагадаємо, що вчора, 13 травня, на Сході українські військові відбили 9 атак та ліквідували 130 окупантів.
Також ми писали, що на Донбасі ЗСУ відбили 10 атак росіян.
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