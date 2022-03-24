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ЗСУ вдесяте знищили російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович

Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 24 березня, військові ЗСУ вдесяте розгромили російських військових на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника офісу президента Олексія Арестовича у Facebook.

"Зараз спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст - тікають! Мабуть, ми знову вбили когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого разу", - написав Арестович.

Він також зазначив, що протягом години після десятого удару російське командування продовжувало заводити чергову колону техніки на аеродром у Чорнобаївці.

"Отже, за сьогодні може і 11 разів трапиться", - додав радника Офісу президента.

Нагадаємо, у Чернігівській області українські військові розгромили "Камази" російських окупантів, які перевозили боєприпаси та провіант.

Ми також писали про те, що українські десантники знищили диверсантів, які використовували цивільні автомобілі.

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Війна Росії проти УкраїниХерсонская область