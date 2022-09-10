ЗСУ деокупували ще 2 села у Харківській області, - Зеленський

Українські військові, 10 вересня, деокупували села Артемівка та Василенкове у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.
"Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю", - йдеться у повідомленні.
Зеленський заявив, що військові 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що Харківській області.
"Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що ЗСУ продовжують наступати та звільнили майже 2000 кілометрів території.
Також ЗСУ зайшли до Куп'янська та встановили прапор України.
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