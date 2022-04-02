ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52: він майже вцілів (фото)
Бійці Збройних сил України збили російський вертоліт. На фото видно, що він майже вцілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Захисники зазначили, що на одного "півня" окупантів стало менше.
"Історичне фото: вояки Руху опору ССО оглядають російський вертоліт, збитий бійцями Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що вертоліт на фото виглядає, як російський Ка-52 "Алігатор"
Українські військові збили російський вертоліт (facebook.com/usofcom)
Раніше ми повідомляли, що нацгвардійці на київському напрямку під час боїв захопили російську техніку.
Також ми писали, що ЗСУ у Донецькій області за кілька годин знешкодили батальйонну тактичну групу окупантів.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!