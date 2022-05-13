RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ в дев'ятнадцяте знищили в Чорнобаївці російську техніку і склад боєприпасів, - Арестович

Фото: Олексій Арестович (bukinfo.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові завдали дев'ятнадцятого нищівного удару по скупченню російської військової техніки та складам боєприпасів у тимчасово зайнятій ворогом Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку.

Зазначається, що після прицільних влучень і подальшої детонації боєкомплектів противника вибухи тривали понад три години.

"Чорнобаївка - удар по скупченню техніки і складам РАВ та БП. Детонація більше ніж 3 години. Збулося. Серія 19", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, що перед цим удари ЗСУ по ворожих складах у Чорнобаївці та вибух складів боєприпасів був 2 травня.

Також ми писали, що за словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, в області з'явилася нова "Чорнобаївка" - це селище Білогорівка, недалеко від якої ЗСУ знищують понтонні переправи російських військ через Сіверський Донець та багато ворожої техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЧернобаевкаОлексій АрестовичВійна Росії проти України