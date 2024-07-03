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Поступающим на аспирантуру пересчитают баллы: в тестах обнаружили ошибки

Во вступительных экзаменах на аспирантуру обнаружили ошибки (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

24 июня в Украине началась вступительная кампания по аспирантуре. Из-за того, что желающих получать высшую образовательную степень в этом году было более 200 000, специалисты УЦОКО разработали больше тестов, чем запланировали.

В некоторых задачах на экзаменах были указаны ошибочные значения, поэтому теперь поступающим могут пересчитать баллы

В каких задачах были ошибки

"Разработка как тестов по иностранному языку, так и ТЗНК является длительным и технологически сложным процессом со многими шагами. Несмотря на чрезвычайные условия, специалистам УЦОКО удалось подготовить необходимое количество качественных тестовых форм, однако все же не удалось избежать некоторых досадных технических ошибок, возникших на этапе верстания ТЗНК в среде онлайнового тестировщика", - говорится на сайте.

Неточности обнаружили в задачах о прогулке друзей на квадроциклах.

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Здесь ошибки допустили в табличных данных: в строке "Михаил" в колонке "Время обслуживания клиентов в пункте аренды, минуты" ошибочно указали число 9 вместо необходимого 3.

Поэтому неправильными расчеты оказались и в задачах 22 и 23.

Правильный ответ на задание 22-34 минуты  однако такого варианта ответа среди предложенных не было.

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У задания 23 правильный вариант - "уменьшится на 2 минуты".

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Задания 24 об урожае и причастные к нему также были с ошибочными входными данными. Однако в УЦОКО уверяют, что техническая ошибка в стимульном материале не могла повлиять на выбор правильного ответа на эту задачу.

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В стимульном материале, к которому в ТЗНК предложили задача 25-27, ошибок не было. Зато опечатка случилась в числовых значениях, которые предложены как варианты ответов в задании 25. Вместо необходимого значения 87,3 было подано значение 78,6.

В то же время решение задач 26 и 27 не зависит от ответа на задачи 25.

"Учитывая выявленные ошибки и с целью обеспечения соблюдения прав поступающих апелляционная комиссия УЦОКО примет обоснованные решения относительно задач 22 и 23, касающихся ситуации 2, и задачи 25, касающейся ситуации 3, и изменит результаты тех участников, которые в рамках ЕВЭ выполняли соответствующие задачи", - объясняют в УЦОКО.

Ранее мы рассказывали, как будут проходить государственные экзамены для уже учащихся на аспирантуре.

Читайте также, как изменились правила поступления в аспирантуру этого учебного года.

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