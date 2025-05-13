Вступительные "гонки" стартуют. Как будет проходить НМТ-2025 и сколько баллов надо набрать

Детали НМТ-2025

НМТ-2025 будет проходить в две сессии: основная продлится с 14 мая по 25 июня, а дополнительная - с 14 по 25 июля. Абитуриенты будут сдавать тесты по четырем предметам: украинскому языку, математике и истории Украины (все три - обязательные), а также одному предмету на выбор - это может быть украинская литература, иностранный язык, биология, физика, химия или география.

Участникам основной сессии уже поступила информация в персональные кабинеты о времени и месте прохождения НМТ. Ее нельзя разглашать из соображений безопасности. Тестирование будет проходить в специальных центрах, оборудованных компьютерами.

Тестирование будет проходить в один день в два этапа, каждый из которых продлится по два часа. Между этапами предусмотрен 20-минутный перерыв. В случае воздушной тревоги тестирование будет приостановлено. Если она продлится слишком долго, то тестирование перенесут на другой день.

Отметим, что в приграничных областях усилят меры безопасности при сдаче НМТ. В частности, в Сумской области тестирование будет проведено в укрытиях.

Принять участие в НМТ можно и за рубежом - тестирование будет проводиться в определенных странах. Сдать тест можно только в специальных центрах, онлайн-формат не предусмотрен.

Результаты основной сессии объявят до 4 июля, а дополнительной - до 30 июля.

НМТ-2025 стартует 14 мая (скриншот)

Сколько баллов нужно для поступления

Всего на НМТ нужно набрать не менее 100 баллов, чтобы считалось, что тест сдан. Только тогда выпускник сможет подавать документы для поступления в высшие учебные заведения Украины.

Для поступления на бюджет необходимо набрать не менее 130 баллов. По контрактной форме обучения минимальный проходной балл определяет каждое заведение высшего образования самостоятельно.

Однако, чтобы претендовать на бюджетные места по специальностям "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Фармация, промышленная фармация", "Медицинская психология", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международное право" и "Международные отношения", конкурсный балл должен составлять не менее 150.

Добавим также, что у каждого университета свой порог для прохождения на государственную форму обучения. В прошлом году более 170 баллов необходимо было для поступления в Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киево-Могилянскую академию и Каменец-Подольский государственный университет. Самый высокий вступительный балл был в частном университете "Киевская школа экономики" - 188 баллов.

Среднее количество баллов для поступления на государственную форму в прошлом году (скриншот)

Что делать, если не преодолели минимальный порог

Если участник НМТ не преодолеет минимальный порог, то может поступить только в техникумы, ПТУ, колледжи или в некоторые университеты за рубежом, где не требуют результатов тестирования.

Участник НМТ имеет право подать апелляционное заявление, если были нарушения при проведении тестирования. Его рассмотрит регламентная комиссия и может аннулировать результаты. В этом случае участнику предоставят право пройти тестирование на дополнительной сессии НМТ.