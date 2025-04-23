Почти как в прошлом году: на НМТ-2025 уже зарегистрировались более 312 тысяч абитуриентов
В этом году на Национальный мультипредметный тест (НМТ) зарегистрировались 312 490 абитуриентов - всего на 18 меньше, чем в 2024 году.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя Министра образования и науки Украины Михаила Винницкого во время брифинга в Медиацентре Украина.
"Почти один в один мы имеем те же цифры зарегистрированных потенциальных абитуриентов. Это фактически идентичные показатели с прошлым годом", - отметил он.
В 2024 году заявки на НМТ подали 312 508 человек. По словам Винницкого, разница в 18 человек не является показательной и не выходит даже за пределы статистической погрешности.
К тому же, количество зарегистрированных еще может вырасти после завершения дополнительной регистрации, которая продлится до конца этой недели.
Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году английский язык стал самым популярным четвертым предметом для НМТ среди поступающих. Его выбрали более 114 тысяч участников, что составляет более трети всех зарегистрированных. Наименее популярными предметами остаются физика и химия, которые выбрали лишь 8 800 и 2 800 человек соответственно.
Также мы рассказывали, что в сети появились фейковые чат-боты, которые якобы предоставляют информацию о дате и месте проведения НМТ-2025. Эти боты требуют от пользователей персональные данные, такие как фамилия, имя и место жительства. Украинский центр оценивания качества образования предостерегает от взаимодействия с такими сервисами и рекомендует получать информацию только через официальный сайт УЦОКО или персональный кабинет участника НМТ.
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