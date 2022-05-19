Вступ України до НАТО стримає Путіна і знизить ризики ядерної війни, - посол

Вступ України до НАТО може знизити ризики ядерної війни. Тому що буде стримувати президента Росії Володимира Путіна від нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в Німеччині Андрія Мельника для Funke.
За його словами, питання вступу України до НАТО не закрите остаточно.
"Навпаки. Мета вступу в НАТО залишиться. Більшість українців хочуть цього", - зазначив він.
Він також підкреслив, що Україна хотіла б швидко вступити в НАТО, як Швеція і Фінляндія.
"Треба було б тільки чисто політичне рішення, щоб швидко інтегрувати Україну в альянс. Я вважаю, що в України сьогодні набагато більше шансів на членство в НАТО, ніж до війни. Якби Україна була в альянсі, ризик ядерної війни зменшився б. Тоді б Путін знав: якщо Україна піддасться нападу із застосуванням ядерної зброї, йому довелося б рахуватися з відповідним ядерним ударом. Це зупинило б його", - додав Мельник.
Нагадаємо, раніше тимчасово повірена в справах США Крістіна Квін допустила, що Україна могла б вступити в НАТО без плану дій щодо членства.
Про перспективи України читайте в матеріалі "Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України".
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