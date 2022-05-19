Вступ України до НАТО стримає Путіна і знизить ризики ядерної війни, - посол

За його словами, питання вступу України до НАТО не закрите остаточно.

"Навпаки. Мета вступу в НАТО залишиться. Більшість українців хочуть цього", - зазначив він.

Він також підкреслив, що Україна хотіла б швидко вступити в НАТО, як Швеція і Фінляндія.

"Треба було б тільки чисто політичне рішення, щоб швидко інтегрувати Україну в альянс. Я вважаю, що в України сьогодні набагато більше шансів на членство в НАТО, ніж до війни. Якби Україна була в альянсі, ризик ядерної війни зменшився б. Тоді б Путін знав: якщо Україна піддасться нападу із застосуванням ядерної зброї, йому довелося б рахуватися з відповідним ядерним ударом. Це зупинило б його", - додав Мельник.