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Вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації на Донбасі, - МЗС Росії

Автор: РБК-Україна

Вступ України до НАТО тільки призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі. А також нібито стане загрозою для її державності.

Про це на брифінгу заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

За її словами, Москва уважно стежить за ситуацією на Донбасі, а також звернула увагу на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що вступ до НАТО допоможе припинити конфлікт на Донбасі.

"Гіпотетичне членство в альянсі, всупереч очікуванням Києва, не тільки не принесе мир до України, а, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності", - заявила Захарова.

Нагадаємо, цього тижня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Вільнюс запропонує НАТО надати План дій щодо членства для України. Очікується, що таке рішення може бути прийнято на червневому саміті. Також стало відомо, що це рішення точно підтримає Латвія.

Зазначимо, на тлі стягування російських військ і загострення на Донбасі український президент провів переговори на вищому рівні з США, Британією та іншими членами НАТО. Зеленський впевнений, що надання ПДЧ для України стало б справжнім сигналом для Російської Федерації.

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