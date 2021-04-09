Вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації на Донбасі, - МЗС Росії

Вступ України до НАТО тільки призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі. А також нібито стане загрозою для її державності.

За її словами, Москва уважно стежить за ситуацією на Донбасі, а також звернула увагу на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що вступ до НАТО допоможе припинити конфлікт на Донбасі.

"Гіпотетичне членство в альянсі, всупереч очікуванням Києва, не тільки не принесе мир до України, а, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності", - заявила Захарова.