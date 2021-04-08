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Росія підриває ситуацію: п'ять країн запевнили Україну в підтримці військового потенціалу

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 08 квітня 2021 04:14
Росія підриває ситуацію: п'ять країн запевнили Україну в підтримці військового потенціалу Фото: війська Росії йдуть до кордону України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Представники США, Канади, Великобританії, Литви і Польщі провели переговори з ескалації ситуації на Донбасі. Вони Україну в підтримці військового потенціалу.

Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

Країни звинуватили Москву в підриві деескалації на Донбасі.

З боку США у зустрічі брала участь в. о. міністра оборони Аманда Дорі. Захід провів міністр оборони Великобританії Бен Уоллес. Наголошується, що країни-учасниці віртуальної зустрічі «вносять основний внесок у допомогу Україні у сфері безпеки».

"Лідери обговорили підвищення російської військової активності в регіоні. Дестабілізуючі дії Росії підривають деэскалацию напруженості, яка була досягнута угодою за посередництва ОБСЄ 27 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У Пентагоні зазначили, що країни домовилися надавати тренування українським військовим і підтримувати "вибудовування потенціалу українських збройних сил.

Нагадаємо, увечері 7 квітня стало відомо, що в Україну приїхав голова військового комітету НАТО. Він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Хомчаком і обговорив з ним ситуацію на Донбасі.

Напередодні генсек НАТО подзвонив Зеленському. Столтенберг висловив рішучу підтримку України на тлі активізації російських військ.

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