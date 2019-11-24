Вступ України в НАТО не на порядку через війну з РФ, - помічник Трампа

Вступ України до НАТО не стоїть на порядку організації через наявність військового конфлікту з Російською Федерацією. Про це заявив помічник президента США з нацбезпеки Робер О'Браєн на форумі з міжнародної безпеки у Галіфаксі.

Помічник американського президента виступив з твердженням, що НАТО не може розглядати питання вступу України до альянсу, поки країна перебуває у стані війни з Росією. Він додав, що алянс не хоче конфлікту з РФ.

"Що стосується України і НАТО, то не думаю, що це (вступ в альянс - ред.) зараз на порядку. Не думаю, що це привабливо привести Україну прямо зараз ..., яка знаходиться в конфлікті з Росією. Ми не хочемо конфлікту, війни з Росією. Ідея НАТО полягає в тому, щоб запобігти і стримувати війну з Росією", - заявив О'Браєн.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив за збільшення присутності в Чорноморському регіоні для підтримки безпеки України та Грузії. Столтенберг закликав держави-учасниць НАТО надати Україні та Грузії більше ресурсів для підтримки.

Як писало РБК-Україна, наприкінці жовтня під час візиту генсека НАТО в Київ був схвалений третій перегляд Комплексного пакету допомоги альянсу Україні. НАТО підтвердило готовність підтримувати реформи в Україні.

Крім того, Україна звернулася до НАТО з проханням надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей. У рамках такого партнерства Україна може отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів, які відбуваються по лінії НАТО-Україна.