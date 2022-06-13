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Ердоган на саміті НАТО відкине компроміс щодо Швеції та Фінляндії

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Анкара, Понеділок 13 червня 2022 20:49
Ердоган на саміті НАТО відкине компроміс щодо Швеції та Фінляндії Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на саміті НАТО в Мадриді відкине компроміс щодо Швеції та Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Видання пише, що Управління комунікацій президента Туреччини напередодні саміту проведе 17 червня в Брюсселі панельну дискусію, щоб обговорити майбутнє НАТО після війни в Україні. Турецькі дипломати спробують донести своє бачення світу. Крім того, перед самим самітом 28 червня буде проведена ще одна панель в Мадриді.

"Очікується, що президент Ердоган підкреслить, що Туреччина не піде на компроміс зі своєю позицією щодо країн, що підтримують тероризм і терористичні організації на саміті НАТО", - пише Anadolu.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переговори щодо Швеції та Фінляндії продовжаться після саміту в Мадриді.

Туреччина вимагає письмових гарантій від Фінляндії і Швеції щодо зняття обмежень на збройовий експорт та відмови від підтримку представників "Робочої партії Курдистану" перед тим, як вона погодиться на їх вступ до НАТО.

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