Вступ Північної Македонії до ЄС: Франція запропонувала Болгарії вирішення конфлікту

Наголошується, що про нову ідею Франції розповів лідер болгарської партії "Є такий народ" Славі Трифонов. Французька сторона пропонує вирішити всі умови болгарів замість початку процесу переговорів щодо вступу Північної Македонії до ЄС.

Пізніше у правлячій болгарській партії "Продовжуємо зміни" відповіли, що вони збираються відхилити ініціативу Франції.

Варто зазначити, що Софія хоче, щоб Північна Македонія перестала застосовувати термін "болгарська фашистська окупація" щодо тимчасового періоду, коли у Другій світовій війні Болгарія окупувала частину югославської території.