Вступ до ЄС та НАТО: думки українців та європейців

У листопаді 2020 року українці переважно виступають за продовження інтеграційного курсу держави до Європейського союзу та НАТО. Хочуть, щоб країна була членом і ЄС, і НАТО 44,35% опитаних, ще 22,28% прагнуть членства лише в ЄС, а 4,07% лише в НАТО.

Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens, повідомляється на сайті центру "Нова Європа".

Відтак прибічниками членства в ЄС є 66,63% українців (усі, хто лише за ЄС, та ті, хто і за ЄС, і за НАТО).

Євроатлантична група дещо менша - 48,42% українців виступають за членство країни в НАТО.

Водночас, за даними опитування, яке було проведено агентством Kantar у вересні 2020 року, у середньому 55% респондентів Франції, Німеччини, Італії, Польщі бачать Україну в ЄС. Крім того, у середньому 38% опитаних Франції, Німеччини, Італії, Польщі бачать Україну в НАТО.

Опитування проводилося компанією Info Sapiens 6 - 19 листопада 2020 року серед 2029 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проводилося методом САРІ (особисті інтерв'ю вдома у респондента з використанням планшетів, computer-assisted personal interviews). Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%.

Опитування громадської думки "Як сприймають Україну в країнах ЄС" було проведене у Франції, Німеччині, Італії та Польщі соціологічним агентством Kantar Profiles Division на замовлення центру "Нова Європа".

Нагадаємо, дані опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова свідчать, що на референдумах перемогли б прихильники вступу до Європейського союзу та НАТО. Підтримка вступу до НАТО трохи менша.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість українців вважають, що найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би вступ до НАТО.