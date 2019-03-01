Набули чинності поїздки до Грузії за ID-паспортами

Власники ID-паспортів можуть без закордонного паспорта відвідувати Грузію

Сегодня, 1 марта 2019 года, для граждан Украины вступили в силу поездки в Грузию по внутренним паспортам в виде ID-карт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел.

В частности, 1 марта вступило в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований. В дополнение к существующему безвизовому режиму вводятся взаимные поездки на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которые содержат бесконтактный электронный носитель.

Таким образом, владельцам внутренних ID-паспортов для посещения Грузии необязательно иметь при себе заграничный паспорт.

Напомним, вчера спикер МИД Екатерина Зеленко заявила, что Украина может отменить безвизовый режим с Израилем. Такое решение могут принять в случае, если права украинских туристов будут систематически нарушаться на границе.

Ранее РБК-Украина писало, что отмена статьи о незаконном обогащении может повлиять на безвизовый режим с Европейским союзом.