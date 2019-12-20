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Набули чинності зміни в закон про добровільне об'єднання територіальних громад

Новини » Політика     20.12.2019 - 09:00
Набули чинності зміни в закон про добровільне об'єднання територіальних громад
Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

Документом передбачено спрощення затвердження перспективних планів формування теробщин

Закон "Про внесення змін до закону "Про добровільному об'єднанні територіальних громад" (про спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної республіки Крим, областей) у п'ятницю, 20 грудня, набув чинності. Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Законом визначається, що об'єднання територіальних громад здійснюється відповідно до перспективних планів формування територій громад АР Крим, області. При цьому передбачається, що перспективний план формування територій громад АР Крим, області затверджується Кабінетом міністрів України за поданням Ради міністрів Криму, відповідної обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, 5 грудня ВР підтримала у другому читанні законопроект №2189, за нього проголосували 277 депутатів Ради. А 18 грудня закон схвалив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 листопада Верховна рада в першому читанні підтримала спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад.

Додамо також, президент Володимир Зеленський вніс у Раду проект змін до Конституції в частині децентралізації. Профільний комітет рекомендує ВР направити законопроект на розгляд Конституційного суду України.

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