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Набули чинності зміни до Податкового кодексу для анбандлінгу "Нафтогазу"

Новини » Енергетика     11.12.2019 - 08:07
Набули чинності зміни до Податкового кодексу для анбандлінгу "Нафтогазу"
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом звільняються від ПДВ ряд операцій для проведення анбандлінгу

Набув чинності закон про зміни до Податкового кодексу для анбандлінгу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Документ у вівторок був оприлюднений у виданні "Голос України".

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Для виконання зобов'язань по відділенню оператора ГТС передбачено до 2021 року звільнити від ПДВ операції з передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи майна, що знаходиться у держвласності в складі магістральних газопроводів, і всіх об'єктів і споруд, пов'язаних єдиним технологічним процесом.

Відповідно до закону, до 2022 року відкладається установка касового методу визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за операціями з поставки/придбання майна, яке перебуває у держвласності, в складі магістральних газопроводів, і всіх об'єктів і споруд.

Також у документі прописано, що до 2021 року відкладається виключення з визначення поставки товарів - операції з надання (передачі) і повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами, якщо ці операції проводяться з метою відокремлення оператора ГТС .

Як писало РБК-Україна, у вівторок закон був оприлюднений у парламентській газеті "Голос України".

Так, президент Володимир Зеленський підписав відповідний проект закону №2359-1 у понеділок, 9 грудня. Верховна рада прийняла цей закон у другому читанні 3 грудня. За основу документ нардепи підтримали 14 листопада.

Нагадаємо, 1 грудня чинності набув закон "Про внесення змін до закону України "Про державні закупівлі" у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу".

Також агентство писало, що НАК визначив вартість ГТС України в процесі анбандлінгу.

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