Зеленський підписав закон для анбандлінгу "Нафтогазу"

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом вносяться зміни до Податкового кодексу

Президент України підписав законопроект № 2359-1 для анбандлінгу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента 9 грудня.

Передбачається для виконання зобов'язань по відділенню оператора ГТС до 2021 року звільнити від ПДВ операції з передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи майна, що знаходиться у держвласності в складі магістральних газопроводів, і всіх об'єктів і споруд, пов'язаних єдиним технологічним процесом.

Згідно з документом, до 2022 року відкладається установка касового методу визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за операціями з поставки/придбання майна, яке перебуває у держвласності, в складі магістральних газопроводів, і всіх об'єктів і споруд.

Також у законі прописано, що до 2021 року відкладається виключення з визначення поставки товарів - операції з надання (передачі) і повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами, якщо ці операції проводяться з метою відокремлення оператора ГТС.

Як писало РБК-Україна, Рада прийняла цей закон у другому читанні 3 грудня. За основу документ нардепи підтримали 14 листопада.

Нагадаємо, 1 грудня набув чинності закон "Про внесення змін до закону України "Про державні закупівлі" у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу".

Також агентство писало, що НАК визначив вартість ГТС України в процесі анбандлінгу. Згідно з документами, "Нафтогаз" затвердив ринкову вартість активів "Укртрансгазу" з метою їх передачі до статутного капіталу ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в сумі 3,209 млрд грн (без ПДВ) станом на 1 жовтня 2019 року.